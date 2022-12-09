https://news.day.az/society/1518085.html У жителя Баку обнаружили фальшивые банкноты
У жителя Баку обнаружили фальшивые банкноты
У жителя Баку обнаружены фальшивые банкноты.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
На основании оперативной информации сотрудники полиции провели на территории Низаминского района столицы мероприятия, в результате которых был задержан неоднократно судимый местный житель Мафтун Мусаев. При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты героин, а также пять 100-манатных поддельных купюр и четыре - 20-манатные.
В ходе следствия, проведенного в 24-м отделении полиции Низаминского РУП, было установлено, что 6 декабря в одном из магазинов он расплатился фальшивой 100-манатной купюрой.
По данному факту ведется расследование.
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