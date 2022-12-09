У жителя Баку обнаружили фальшивые банкноты

У жителя Баку обнаружены фальшивые банкноты.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

На основании оперативной информации сотрудники полиции провели на территории Низаминского района столицы мероприятия, в результате которых был задержан неоднократно судимый местный житель Мафтун Мусаев. При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты героин, а также пять 100-манатных поддельных купюр и четыре - 20-манатные.

В ходе следствия, проведенного в 24-м отделении полиции Низаминского РУП, было установлено, что 6 декабря в одном из магазинов он расплатился фальшивой 100-манатной купюрой.

По данному факту ведется расследование.