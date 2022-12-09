https://news.day.az/society/1518123.html Против Бахтияра Гаджиева возбуждено уголовное дело по двум статьям
Против Бахтияра Гаджиева возбуждено уголовное дело по двум статьям
МВД Азербайджана прокомментировало задержание Бахтияра Гаджиева.
Как сообщили в пятницу Day.Az в пресс-службе МВД, Гаджиев задержан в связи с уголовным делом, возбужденным в Главном управлении полиции города Баку по статьям 221 (хулиганство) и 289 (неуважение к суду) Уголовного кодекса Азербайджана.
Сегодня Бахтияр Гаджиев будет доставлен в суд для избрания в отношении него меры пресечения.
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