Против Бахтияра Гаджиева возбуждено уголовное дело по двум статьям

МВД Азербайджана прокомментировало задержание Бахтияра Гаджиева.

Как сообщили в пятницу Day.Az в пресс-службе МВД, Гаджиев задержан в связи с уголовным делом, возбужденным в Главном управлении полиции города Баку по статьям 221 (хулиганство) и 289 (неуважение к суду) Уголовного кодекса Азербайджана.

Сегодня Бахтияр Гаджиев будет доставлен в суд для избрания в отношении него меры пресечения.