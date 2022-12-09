В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 58 случаев заражения коронавирусом, 45 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 824 749 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 814 444 человек вылечились, 9 984 скончались, число активных больных - 321.

За прошедшие сутки проведено 1 348 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 391 267 тестов.