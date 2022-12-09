https://news.day.az/society/1518153.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 58 случаев заражения коронавирусом, 45 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
Смертельных случаев не зафиксировано.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 824 749 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 814 444 человек вылечились, 9 984 скончались, число активных больных - 321.
За прошедшие сутки проведено 1 348 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 391 267 тестов.
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