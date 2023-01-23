В Саатлы пьяный автомеханик сбил своих коллег

В городе Саатлы произошел инцидент со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Сейран Бабаев сбил работников автомастерской Мирджафара Ханкишиева (1988 г.р.) и Мохуббата Ганбарова (1969 г.р.) на автомобиле, предоставленном ему для ремонта, когда въезжал в автосервис. Отмечается, что, не имевший водительских прав С.Бабаев был в нетрезвом состоянии.

В результате происшествия М.Ганбаров скончался, а М.Ханкишиев получил различные травмы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.