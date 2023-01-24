К сведению желающих учиться в докторантуре за рубежом

В Азербайджане начался прием документов для финансирования обучения в докторантуре за рубежом в рамках Госпрограммы на 2019-2023 годы.

Об этом сообщили Day.Az во вторник в Министерстве науки и образования Азербайджана.

Как отмечается, программа предназначена для кандидатов, готовящихся к поступлению в докторантуру за рубежом по приоритетным специальностям или обучающихся в настоящее время в докторантуре по соответствующим направлениям.

Ознакомиться с необходимыми документами можно по ссылке. С подробной информацией об объявлениях можно ознакомится по ссылке.

Прием документов пройдет в феврале-апреле текущего года.

При возникновении дополнительных вопросов можно перейти по ссылке, также можно связаться по адресу электронной почты [email protected]