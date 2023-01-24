https://news.day.az/society/1531353.html ИВ Баку прокомментировала информацию в соцсетях в связи с Центральным ботаническим садом
ИВ Баку прокомментировала информацию в соцсетях в связи с Центральным ботаническим садом
Исполнительная власть города Баку прокомментировала информацию в связи с Центральным ботаническим садом, распространившуюся в соцсетях.
Как сообщили во вторник Day.Az в ИВ города Баку, распространяемая информация об уменьшении количества деревьев в ботаническом саду не отражает действительность.
"Напротив, наряду с сохранением имеющейся там растительности, в соответствии с поручениями главы государства на территории планируется посадка новых деревьев. А распространившиеся фотографии нового сада - лишь один из многих проектов, которые были первоначально представлены отдельными авторами и не были утверждены", - говорится в сообщении.
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