К сведению желающих посетить Шушу и Агдам
Билеты на регулярные автобусные рейсы, организованные Агентством наземного транспорта Азербайджана, подведомственным Министерству цифрового развития и транспорта, на освобожденные от оккупации территории, поступят в продажу в 15:00 26 января 2023 года.
Об этом сообщили в среду Day.Az в министерстве.
Продажа билетов по данным маршрутам осуществляется в режиме онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az.
Для приобретения билетов граждане должны ввести в систему данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем их личность. Каждый билет может быть использован только гражданином, который идентифицируется по удостоверению личности.
Отметим, что регулярные автобусные рейсы в Шушу и Агдам выполняются с 24 января. Всего на сегодняшний день было выполнено 506 рейсов.
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