К сведению желающих посетить Шушу и Агдам

Билеты на регулярные автобусные рейсы, организованные Агентством наземного транспорта Азербайджана, подведомственным Министерству цифрового развития и транспорта, на освобожденные от оккупации территории, поступят в продажу в 15:00 26 января 2023 года.

Об этом сообщили в среду Day.Az в министерстве.

Продажа билетов по данным маршрутам осуществляется в режиме онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az.

Для приобретения билетов граждане должны ввести в систему данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем их личность. Каждый билет может быть использован только гражданином, который идентифицируется по удостоверению личности.

Отметим, что регулярные автобусные рейсы в Шушу и Агдам выполняются с 24 января. Всего на сегодняшний день было выполнено 506 рейсов.