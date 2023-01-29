После землетрясения в Иране разрушений и пострадавших в Нахчыване нет

Согласно информации, поступившей из Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана в Центр кризисного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям, в 22:14 по местному времени в городе Хой (Иран) в 108 км к юго-западу от станции Нахчыван зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,2. Землетрясение ощущалось силой до 3-5 баллов в Нахчыванской АР.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, по предварительным данным, в результате землетрясения на территории Нахчыванской АР разрушений и пострадавших не зарегистрировано.

Также в министерстве сообщили, что распространенная в некоторых СМИ информация о землетрясении магнитудой 3,0 балла в направлении города Гянджа сегодня около 22:15 не соответствует действительности.