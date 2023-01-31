Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 444 человека.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 150, вторую дозу получили 121, бустерную дозу - 144 человека. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 29.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 942 575, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 402 318, вторую дозу получили 4 877 031, бустерную дозу - 3 397 964 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 265 262 человека.