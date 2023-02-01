На сегодняшний день в Джебраиле посажено более 63 тысяч деревьев.

Как сообщает в среду Day.Az, на сегодняшний день на 73 гектарах на участке под названием "Лес дружбы", находящемся в Комплексе "Азербайджано-турецкий международный учебный центр лесного хозяйства", сотрудниками регионального центра лесного хозяйства посажено более 63 тысяч саженцев различных видов деревьев.

Как сообщил в среду Trend представитель Службы развития лесного хозяйства Азербайджана Джаббар Гарибов, за последнюю неделю в Джебраильском районе на участке под названием "Лес дружбы", а также на прилегающих склонах было посажено 13 530 саженцев деревьев.

Отметим, что мероприятия по посадке деревьев на территории комплекса и прилегающих террасах начались в конце прошлого года в рамках проекта, реализуемого по совместной инициативе Азербайджана и Турции.