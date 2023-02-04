Задержаны нарушившие госграницу граждане Афганистана

2 февраля в 16:25 на служебной территории пограничной заставы пограничного отряда "Лянкяран" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), расположенной вблизи села Сим Астаринского района, благодаря бдительности пограничного наряда были задержаны двое неизвестных, пытавшихся нарушить государственную границу из Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики.

Как сообщили Day.Az в ГПС, в ходе разбирательств было установлено, что задержанные - граждане Исламской Республики Афганистан Раджа Мохаммед Гочумухаммед оглу, 2003 года рождения, и Захидулла Махсил Мохаммед оглу, 2006 года рождения.

Оперативно-следственные мероприятия по факту нарушения Государственной границы продолжаются.