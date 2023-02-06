Смертельное ДТП в Баку

В Насиминском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария была зафиксирована на проспекте Азадлыг.

Автомобиль марки "Toyota Prius" на большой скорости врезался сначала в дерево, а затем в магазин и дорожный знак. От удара автомобиль опрокинулся, пассажир - Ариф Рагимли, 1991 года рождения получил тяжелые телесные повреждения. Другой пассажир скончался от полученных травм.

По данному факту сотрудниками Управления полиции Насиминского района проводится расследование.

Водитель, совершивший ДТП, задержан сотрудниками правоохранительных органов.