Эксклюзивные фото сестер-азербайджанок, пострадавших во время землетрясения в Турции

Сестра азербайджанских студенток Гюльшан и Жали Джафаровых, пострадавших во время землетрясения в Турции, дала некоторую информацию о сестрах.

Айшан Джафарова сообщила Day.Az, что они не могут получить вестей от сестер.

"Одна из моих сестер учится в Кахраманмараше, а другая - в Кыршехире. Гюльшан учится на 4 курсе, а Жаля - на 1 курсе. Жаля, которая находилась на каникулах, приехала в гости к сестре Гюльшан. Поскольку их телефоны находятся под завалами, мы не можем связаться с ними. Сообщается, что их спасли. Но мы не знаем, где они. Точную информацию нам предоставят завтра", - сказала она.

Айшан Джафарова сообщила, что Гюльшан Джафарова учится в университете Сютчу Имам в Кахраманмараше, а Жаля Джафарова - в университете Ахи Эвран в Кыршехире.

Отметим, что по официальной информации в результате землетрясения погибли 912 человек, 5385 человек получили ранения. 2470 человек были спасены из-под завалов.

Эльвин Сахаватоглу