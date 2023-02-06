Четыре азербайджанских студента спасены из-под завалов в Турции

Спасатели извлекли из-под завалов турецкого города Малатья четырех азербайджанских студентов - Самира Гулиева, Шахина Вердиева, Хумама Исмаиллы и Гюндуза Назарзаде, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, спасатели позвали по имени находящихся под завалами азербайджанских студентов, они откликнулись. Самир Гулиев, Шахин Вердиев, Хумам Исмаиллы и Гюндуз Назарзаде являются студентами Университета Инёню в Малатье.

Отметим, что сегодня утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.