На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК - ФОТО
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в Центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Улица Гасаноглу, от пересечения с проспектом Гейдара Алиева, в направлении проспекта Фатали хана Хойского;
2. Проспект Зии Буньятова, напротив Олимпийского стадиона, в сторону метро "20 Января";
3. Улица Али Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буньятова;
4. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;
6. Улица Кероглу Рагимова, от улицы Гюляра Гадирбекова в направлении улицы академика Гасана Алиева;
7. Улица ак. Гасана Алиева, в сторону улицы Кероглу Рагимова;
8. Проспект Микаила Усейнова, в сторону круга "Азнефть", напротив Площади Флага;
9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
10. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;
11. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;
12. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
13. пр. Нефтяников, в сторону круга "Азнефть";
14. Улица Ниязи, в сторону круга "Азнефть";
15. Проспект Бабека, в сторону центра;
16. Улица Афиаддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;
17. Улица Микаила Мушфига, от "Бадамдарского круга" в сторону школы №20;
18. На кругу "20 января" наблюдается затор.
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