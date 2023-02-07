Посольство Турции обратилось к гражданам Азербайджана

Посольство Турции в Баку и Генеральное консульство в Нахчыване обратились за помощью к гражданам Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, в обращении говорится, что пострадавшие от землетрясения остро нуждаются в различных принадлежностях и средствах первой необходимости.

Помощь собирается в Баку в мебельном магазине Doğtaş.

Кроме того, товары могут быть доставлены в Генеральное консульство в Нахчыване личным или грузовым транспортом, по адресу - город Нахчыван, проспект Гейдара Алиева 17.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 3 381, раненых - 20 426 человек, разрушено 5 775 зданий.