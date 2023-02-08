В больницах Азербайджана выделено 2000 коек для пострадавших при землетрясении в Турции

В соответствии с поручениями и указаниями Президента Ильхама Алиева медицинские учреждения, расположенные в Баку, других городах, Нахчыванской Автономной Республике, приведены в состояние готовности для лечения пострадавших при землетрясении в Турции.

Как сообщили в среду Day.Az в министерстве здравоохранения Азербайджана, об этом министр здравоохранения Теймур Мусаев сказал в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Фахреттином Коджа.

"В целом для этого в медицинских учреждениях выделены 2 000 коек. Азербайджанские врачи полностью готовы к оказанию поддержки в лечении пострадавших", - сказал Мусаев.

Он также выразил соболезнованиям семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 8 574, пострадавших - 49 133.