В Баку сильный ветер повалил деревья
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В Баку ураганный ветер повалил деревья.

Как сообщили Day.Az в Хозяйственном объединении по озеленению города, бушующий со вчерашнего дня ветер повредил 15 деревьев.

Сотрудники объединения удалили сломанные ветки четырех поврежденных деревьев, а 11 поваленных срубили и расчистили территорию.