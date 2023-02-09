https://news.day.az/society/1536453.html В Баку сильный ветер повалил деревья - ФОТО - ВИДЕО
В Баку сильный ветер повалил деревья - ФОТО - ВИДЕО
В Баку ураганный ветер повалил деревья.
Как сообщили Day.Az в Хозяйственном объединении по озеленению города, бушующий со вчерашнего дня ветер повредил 15 деревьев.
Сотрудники объединения удалили сломанные ветки четырех поврежденных деревьев, а 11 поваленных срубили и расчистили территорию.
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