Какова текущая ситуация на автодорогах Азербайджана?

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана распространило информацию о ситуации на автомобильных дорогах в связи с неблагоприятными погодными условиями, передает Day.Az.

На дороге Победы идет снег, температура воздуха составляет 6-7 градусов мороза. На трассе Тоганалы - Кяльбаджар - Истису слабый снег, на подъеме к Омарскому перевалу наблюдается мороз 9-27 градусов.

В настоящее время ведутся работы по очистке дорог от снега, принимаются меры против обледенения и для обеспечения движения транспортных средств. Водителям рекомендуется использовать на автомобилях шины, предназначенные для зимнего сезона.

На участках дороги Баку - Губа, проходящих по территории Губинского и Гусарского районов, идет снег, 6 градусов мороза. В направлении села Хыналыг на 26-38-м км трассы сильный снегопад, высота снежного покрова 20 см, 12-14 градусов мороза. Принимаются соответствующие меры по очистке дороги от снега и предотвращению обледенения, обеспечению движения ТС. Водителям рекомендуется использовать на автомобилях шины, предназначенные для зимнего времени года.

На дороге Гилязи - Хызы слабый снег, но сильный ветер. На территории Хызынского района 8-10 градусов мороза. Препятствий для движения ТС нет.

На участке шоссе Баку - Гобустан, проходящем по территории Гобустанского района, ночью выпал снег, в настоящее время осадков нет, температура воздуха 7-8 градусов ниже нуля. На дороге принимаются меры против обледенения.

На участках дорог Гобустан - Шамахы - Муганлы, проходящем по территории Шамахинского района, и Муганлы - Агсу - Евлах - в Муганлы идет слабый снег, 3-4 градуса мороза. Движение ТС обеспечено.

На трассе Муганлы - Исмаиллы с ночи идет снег, 3-4 градуса мороза. Принимаются меры по очистке дороги от снега и устранению обледенения, обеспечению движения ТС. Водителям рекомендуется использовать на автомобилях шины, предназначенные для зимнего сезона.

На дороге Исмаиллы - Габала - Огуз - Шеки слабый снег, но она не заснежена, на территории Исмаиллинского и Габалинского районов 3-4 градуса мороза. Движение ТС обеспечено.

На дороге Евлах - Шеки - Гах - Загатала осадков нет, на территории Гахского района 2-3 градуса ниже нуля. Движение ТС обеспечено.

На дорогах Шамкир - Гедабей с ночи идет снег, 4-9 градусов мороза, Гянджа - Дашкесан - слабый снегопад, 8-10 градусов ниже нуля. Принимаются меры по очистке трасс от снега и устранению обледенения, обеспечению движения ТС. Водителям рекомендуется использовать на автомобилях шины, предназначенные для зимнего сезона.

На участке дороги Алят - Астара между Джалилабадом и Астарой идет дождь, препятствий для движения ТС нет.

На участках дорог Масаллы - Ярдымлы и Лянкяран - Лерик, проходящих соответственно по территории Ярдымлинского, Лянкяранского и Лерикского районов, мокрый снег и снег, 1-6 градусов мороза.

В настоящее время магистрали очищаются от снега, посыпаются смесью песка с солью. Движение ТС обеспечено.

На участке трассы Баку - Алят - Гаджигабул - Уджар - Евлах - Гянджа - Газах между Гянджой и Газахом идет слабый снег, дорога не заснежена.

На дороге Гаджигабул - Бахрамтепе - Горадиз осадков нет.