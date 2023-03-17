На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;

3. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";

4. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буньятова;

5. Круг "20 января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

7. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

8. Улица Афиаддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

9. Проспект Бабека, наблюдается затор в сторону центра.