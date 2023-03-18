Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 197 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 75, вторую дозу получили 33, "бустерную" дозу 73 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 16.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 952 477, общее число получивших первую дозу 3 401 523 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 265 844 человек.