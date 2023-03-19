Новрузовский костер в Киеве

Проживающие в Украине азербайджанцы бережно хранят свои национальные традиции. Несмотря на войну, они и в этом году торжественно встречают праздник Новруз.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 18 марта в Киеве прошло праздничное мероприятие, которое Рада азербайджанцев Украины организовала совместно с Азербайджанским культурным центром имени Муслима Магомаева и Киевской городской государственной администрацией.

Участников праздника встречали главные персонажи Новруза - Бахар гыз, Деде Горгуд, Кечал и Кёса в ярких национальных костюмах.

Открывая мероприятие, представители Рады азербайджанцев Украины, Азербайджанского культурного центра имени Муслима Магомаева, народный артист Украины Гурбан Аббасов и украинская певица Наталья Кудяшова рассказали гостям об истории и значении праздника Новруз. Прозвучали пожелания мира и спокойствия Украине и Азербайджану.

Участники праздника ознакомились также со стендом, на котором были представлены национальные костюмы и атрибуты Азербайджанской Республики.

В заключение на площади, где проходило мероприятие, был зажжен традиционный новрузовский костер.