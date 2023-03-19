В рамках проекта «На страже сбережений Родины» компании «PAŞA Holding» семьи шехидов обеспечиваются праздничными подарками

Как сообщалось ранее, "PAŞA Holding" приступил к реализации программы оказания социальной поддержки не достигших 18-летнего возраста детям наших героев, ставших шехидами во время 44-дневной Отечественной войны. В рамках программы компанией "PAŞA Holding" и сетью супермаркетов "Bravo" предусмотрено вручение праздничных подарков детям шехидов к Новому году, праздникам Новруз, Гурбан байрамы, Рамазан и ко Дню Победы.

Начиная с 15 марта сеть супермаркетов "Bravo" при поддержке добровольцев Общественного Объединения "Региональное развитие" осуществляют доставку вышеуказанным семьям шехидов подарков к празднику Новруз байрам. Праздничные подарки включают в себя различные продукты питания. Проект охватывает не достигших 18-летнего возраста детей из более, чем 800 семей героев, возвысившихся к степени шехидов в 44-дневной Отечественной войне, после Победы, а также во время предотвращения сентябрьских провокаций.

Напомним, что данная программа охватывает также сферы образования и здравоохранения. Так, в рамках указанной программы "PAŞA Holding" и ее дочерние компании обеспечивают расширенным страховым пакетом не достигших 18-летнего возраста детей героев, ставших шехидами 44-дневной Отечественной войны. Указанными страховыми пакетами предусмотрены обследование и лечение детей у стоматолога, а также хронических заболеваний. Наряду с этим в рамках программы в начале учебного года предусмотрено обеспечение детей шехидов школьными принадлежностями.