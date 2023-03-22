В Хырдалане автомобиль с потерявшим сознание водителем врезался в столб

На проспекте Гейдара Алиева в городе Хырдалане Абшеронского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Афган Гусейнов (1987 г.р.), находясь за рулем автомобиля Ravon, потерял сознание.

В результате машина врезалась в фонарный столб. Водитель в тяжелом состоянии был госпитализирован в Клинический медицинский центр.

По факту проводится расследование.