https://news.day.az/society/1548749.html В Хырдалане автомобиль с потерявшим сознание водителем врезался в столб
В Хырдалане автомобиль с потерявшим сознание водителем врезался в столб
На проспекте Гейдара Алиева в городе Хырдалане Абшеронского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Афган Гусейнов (1987 г.р.), находясь за рулем автомобиля Ravon, потерял сознание.
В результате машина врезалась в фонарный столб. Водитель в тяжелом состоянии был госпитализирован в Клинический медицинский центр.
По факту проводится расследование.
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