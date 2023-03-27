На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";

2. Трасса Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

3. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

5. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в сторону центра;

6. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буньятова;

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";

10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

11. В направлении улицы Рашида Бейбутова, Центральный банк.