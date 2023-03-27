https://news.day.az/society/1549876.html В Евлахе микроавтобус сбил двух женщин
В Евлахе микроавтобус сбил двух женщин
В Евлахе микроавтобус сбил двух женщин.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие было зафиксировано на проспекте Низами.
Управлявший микроавтобусом марки ГАЗ-322132 Руслан Абдуллаев сбил Сабину Алескерову 1975 года рождения и Бясди Мирзаеву 1962 года рождения.
В результате полученных травм, С.Алексерова скончалась на месте, пострадавшая Б.Мирзаева была госпитализирована.
По факту проводится расследование.
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