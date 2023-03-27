В Евлахе микроавтобус сбил двух женщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие было зафиксировано на проспекте Низами.

Управлявший микроавтобусом марки ГАЗ-322132 Руслан Абдуллаев сбил Сабину Алескерову 1975 года рождения и Бясди Мирзаеву 1962 года рождения.

В результате полученных травм, С.Алексерова скончалась на месте, пострадавшая Б.Мирзаева была госпитализирована.

По факту проводится расследование.