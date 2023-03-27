https://news.day.az/society/1550018.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 22 случая заражения коронавирусом, 5 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки выявлено 5 случаев смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 829 420 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 819 109 человек вылечились, 10 171 человек скончался, число активных больных - 140.
За прошедшие сутки проведено 682 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 7 553 691 тест.
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