В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 22 случая заражения коронавирусом, 5 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки выявлено 5 случаев смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 829 420 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 819 109 человек вылечились, 10 171 человек скончался, число активных больных - 140.

За прошедшие сутки проведено 682 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 7 553 691 тест.