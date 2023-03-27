В Азербайджане уничтожили более 10 тысяч мороженого
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В Азербайджане уничтожено более 13 тонн непригодного к употреблению мороженого.

Как сообщили Day.Az в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), на основании поступившего в Агентство запроса об уничтожении непригодных к употреблению продуктов питания с истекшим сроком годности на полигоне по утилизации отходов ООО "EkoSum" уничтожено 13,125 т мороженого 7 наименований, принадлежащих ООО "Milla Dairy" и 59,92 т различных видов продовольственной продукции ООО "Sun Food".