https://news.day.az/society/1550865.html Школьные учебники по языкам малочисленных народов будут переданы школам в следующем учебном году
Школьные учебники по языкам малочисленных народов будут переданы школам в следующем учебном году
Комплекты учебников для I-IV классов по предмету "Языки малочисленных народов" будут переданы школам в следующем учебном году.
Об этом сообщили в четверг в ответ на запрос Trend в Министерстве науки и образования Азербайджана, передает Day.Az.
Отметим, что в "Отчете о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2022 году" отмечено, что для I-IV классов общеобразовательных учреждений разработаны учебные комплекты по предмету "Языки малочисленных народов".
В настоящее время ведется работа по изданию учебников талышского, цахурского, хыналыгского языков для I-IV классов и хапутского языка для I класса.
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