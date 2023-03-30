В Азербайджане обсуждаются изменения в закон "О нотариате"

Нотариус, приглашенный для выдачи доверенности лицам, помещенным в учреждения социального обслуживания в Азербайджане, не может требовать от них транспортных расходов.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим вносятся изменения в закон "О нотариате", который обсуждался на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.

В настоящее время, в случае выезда нотариуса за пределы рабочего места для совершения нотариальных действий, фактические транспортные расходы оплачиваются заинтересованными лицами. Поскольку полномочия дирекции учреждений социального обслуживания на выдачу доверенностей ограничены из-за предлагаемой поправки в Гражданский Кодекс, и может возникнуть необходимость в нотариальном обслуживании, возникает необходимость внесения соответствующих изменений в закон. Так, нотариус, приглашенный для выдачи доверенности лицам, помещенным в учреждения социального обслуживания, не может требовать от них транспортных расходов. Нотариус не может отказать в совершении нотариальных действий по заверению доверенностей, выданных лицами, помещенными в учреждения социального обслуживания, за неуплату транспортных расходов.