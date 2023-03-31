К сведению желающих поступить в докторантуру и диссертантуру

Национальная академия наук Азербайджана на основании "Плана приема высших учебных заведений, научных учреждений и организаций Азербайджанской Республики по подготовке докторантов и диссертантов на 2023 год" и решения Президиума НАНА от 13 марта 2023 года объявляет прием в докторантуру и диссертантуру по подготовке доктора философии и доктора наук.

Об этом Day.Az сообщили в НАНА.

Прием документов в докторантуру и диссертантуру будет осуществляться с 5 апреля по 5 мая 2023 года (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 10:00 до 17:00 в соответствующих научных учреждениях НАНА.