https://news.day.az/society/1551344.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено еще 64 случая заражения коронавирусом, 22 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки не выявлено новых случаев смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 829 724 случая заражения коронавирусной инфекцией, 819 156 человек вылечились, 10 182 скончались, число активных больных - 386.
За прошедшие сутки проведено 792 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 558 593 теста.
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