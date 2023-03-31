В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 64 случая заражения коронавирусом, 22 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено новых случаев смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 829 724 случая заражения коронавирусной инфекцией, 819 156 человек вылечились, 10 182 скончались, число активных больных - 386.

За прошедшие сутки проведено 792 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 558 593 теста.