Сотрудник таможни предстанет перед судом за взятку

Завершено предварительное следствие по уголовному делу сотрудника таможенного поста Ширванлы Северного территориального Главного таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) Джавида Мамедова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Джавид Мамедов нарушил закон, проводя поверхностные и быстрые проверки на посту, за что получил взятку в размере 240 манатов и пытался получить еще 400 манатов.

Таможенник был задержан Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

Ему было предъявлено обвинение по статьям 311.2, 311.3.2 (получение неоднократно должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) УК АР и избрана мера пресечения в виде ареста.

Дело будет рассматриваться в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Ахмеда Гулиева.