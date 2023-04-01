Утверждение Президентом Ильхамом Алиевым «Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана» является бесценным вкладом в развитие СМИ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана". Так, субъекты средств массовой информации (за исключением субъектов аудиовизуальных средств массовой информации) освобождаются от уплаты налога на прибыль, подоходного и упрощенного налогов, и презентация производимой ими продукции освобождается от НДС на 3 года.

В связи с этим вопросом исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов сказал АПА, что это решение наглядный пример внимания, которое Президент Ильхам Алиев оказывает СМИ страны, передает Day.Az.

По его словам, утверждение Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым "Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана" является бесценным вкладом в укрепление экономической независимости СМИ страны.

Ахмед Исмаилов выразил глубокую благодарность главе государства от имени медийной общественности за оказываемое внимание и проявляемую заботу