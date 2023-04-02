Сегодня более 27 тысяч абитуриентов будут сдавать экзамены

Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет ряд экзаменов.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, в экзаменах предполагается участие 27 864 абитуриентов.

ГЭЦ проведет следующие экзамены:

1. I этап вступительного экзамена для выпускников предыдущих лет, вступительный экзамен в высшие учебные заведения по V группе специальностей и колледжи на базе 11-летнего образования;

2. Дополнительный экзамен по иностранному языку для выпускников текущего года, желающих принять участие в конкурсе по языку, отличному от того, который они сдавали на выпускном экзамене;

3. Дополнительный экзамен по языку обучения для выпускников текущего года, желающие сдать вступительный экзамен на языке, отличном от того, который они сдавали на выпускном экзамене;

4. Выпускной экзамен для учащихся XI класса текущего года, которые по разным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах, проведенных в марте, и обратились в центр по этому поводу;

5. Выпускной экзамен для лиц, желающих принять участие в итоговой аттестации по XI классу в порядке экстерната;

6. Выпускной экзамен для выпускников XI класса предыдущих лет, которые по разным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах и обратились в Центр по этому поводу.

Экзамены пройдут в городах Баку, Шеки, Лянкяран, Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Ширван, в Абшеронском, Газахском, Шамкирском, Бардинском, Сабирабадском, Гейчайском, Кюрдамирском, Сальянском, Джалилабадском, Хачмазском районах и Нахчыванской АР.

Экзамены начнутся в 11: 00.

За 15 минут до начала экзаменов - в 10:45 завершится режим пропуска. Прибывшие после этого абитуриенты не будут допускаться в здание экзамена.

В экзаменах также примут участие 64 абитуриента с физическими ограничениями (I группы - с нарушениями зрения, нарушениями слуха и др). Для удобства сдачи экзаменов этим абитуриентам в экзаменационных помещениях выделены специальные залы, а для инвалидов по зрению назначены персональные контролеры.

Для управления экзаменами выделено 118 общих экзаменационных руководителей, 337 экзаменационных руководителей, 2657 контролеров-преподавателей, 360 сотрудников режима пропуска и 118 представителей здания.