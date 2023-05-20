МЧС о проделанной работе за сутки

МЧС Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него обязательства, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 37 выездов на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 5 случаями пребывания в беспомощном состоянии.

В результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.

Всего за минувшие сутки были спасены 9 человек, включая 2 детей.