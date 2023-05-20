https://news.day.az/society/1566214.html Трогательный медленный танец на бакинском бульваре - ВИДЕО
Трогательный медленный танец на бакинском бульваре - ВИДЕО
На бакинском приморском бульваре запечатлели трогательные кадры танцующей перед памятником Муслиму Магомаеву пары.
Как передает Day.Az, мужчина и женщина исполнили медленный танец под песню "Синяя вечность" всемирно известного певца. Прохожие поопладировали паре по завершению песни.
Музыкальный памятник Муслиму Магомаеву постоянно привлекает внимание гостей города.
Представляем вашему вниманию эти кадры.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре