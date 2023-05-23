Интересная находка в Физулинском районе

"Проведены раскопки в 3 курганах в Физулинском районе".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил генеральный директор Института археологии, этнографии и антропологии НАНА, профессор Аббас Сеидов.

Он сказал, что указанные курганы находятся примерно в 700-800 метрах от дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

"Это большая курганная степь, и есть курганы правителей, которым 3 тысячи лет, относятся к VIII-VII векам до наше эры. В ходе наших исследований выяснилось, что здесь похоронили правителя вместе с колесницей. Были обнаружены колеса колесницы, останки лошадей, оружие. Большая часть найденных здесь материалов хранится в нашем фонде, а часть передана на время в музей истории".