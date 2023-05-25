https://news.day.az/society/1567336.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.
Согласно информации, землетрясение было зарегистрировано в 05:36 по местному времени в Масаллинском районе, в 26 км к северозападу от станции Лянкяран.
Очаг землетрясения магнитудой 3,1 залегал на глубине 8 километров.
Подземные толчки не ощущались.
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