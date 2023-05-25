В Азербайджане произошло землетрясение.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.

Согласно информации, землетрясение было зарегистрировано в 05:36 по местному времени в Масаллинском районе, в 26 км к северозападу от станции Лянкяран.

Очаг землетрясения магнитудой 3,1 залегал на глубине 8 километров.

Подземные толчки не ощущались.