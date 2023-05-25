Когда в Шушу переселят 1500 человек?

С конца 2023 года в Шушу планируется переселить порядка 1 500 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник специального представителя Президента Азербайджана в Шушинском районе Кенан Гулиев в четверг на 66-м заседании Рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

По его словам, в целях возвращения бывших вынужденных переселенцев в ближайшее время планируется строительство 17 домов, фундамент которых уже заложен.

"В сентябре прошлого года был дан старт строительству жилого комплекса, который включает в себя 23 жилых дома с общим числом жилых помещений в 450 квартир. С конца 2023 года в эти дома планируем переселить порядка 1 500 человек", - добавил он.