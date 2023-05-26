Баку принимает конференцию по разминированию
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В Баку проходит 2-я международная гуманитарная конференция по разминированию на тему "Борьба с минной угрозой - путь к устойчивому развитию".

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, конференция проводится при совместной организации Агентства по разминированию Азербайджана и ООН.

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