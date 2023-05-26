https://news.day.az/society/1567711.html Баку принимает конференцию по разминированию - ФОТО
Баку принимает конференцию по разминированию - ФОТО
В Баку проходит 2-я международная гуманитарная конференция по разминированию на тему "Борьба с минной угрозой - путь к устойчивому развитию".
Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, конференция проводится при совместной организации Агентства по разминированию Азербайджана и ООН.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре