Тяжелое ДТП в Габале

В связи с дорожно-транспортным происшествием в Габале на территорию были привлечены бригады врачей станции скорой и неотложной медицинской помощи "103", подведомственной TƏBIB.

Как сообщили Day.Az в TƏBIB, 15 человек, получивших травмы в результате аварии, были госпитализированы в Центральную больницу Габалинского района.

В настоящее время в отделении интенсивной терапии медицинского учреждения продолжается лечение 3 человек с тяжелым состоянием, в отделении неотложной медицинской помощи - 12 человек, состояние которых оценивается как средней тяжести.

Будет предоставлена дополнительная информация.