https://news.day.az/society/1567805.html Тяжелое ДТП в Габале - есть много пострадавших
Тяжелое ДТП в Габале - есть много пострадавших
В связи с дорожно-транспортным происшествием в Габале на территорию были привлечены бригады врачей станции скорой и неотложной медицинской помощи "103", подведомственной TƏBIB.
Как сообщили Day.Az в TƏBIB, 15 человек, получивших травмы в результате аварии, были госпитализированы в Центральную больницу Габалинского района.
В настоящее время в отделении интенсивной терапии медицинского учреждения продолжается лечение 3 человек с тяжелым состоянием, в отделении неотложной медицинской помощи - 12 человек, состояние которых оценивается как средней тяжести.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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