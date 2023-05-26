Завершены реставрационные работы в 5 башнях крепости Чыраг-гала

Начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана Сабина Гаджиева ознакомилась с восстановительно-консервационными работами в крепости Чыраг-гала, памятнике истории мирового значения.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, памятник Чыраг-гала V-VI веков, расположенный на территории Шабранского района, состоит из 17 башен, включая центральную крепость. В 5 башнях реставрационно-консервационные работы завершены, продолжаются работы в других башнях. Аналогичные работы были проведены и в отношении крепостных стен, а также построек, обнаруженных после проведения археологических исследований на территории.

Работы планируется завершить в текущем году.

Отметим, что крепость Чыраг-гала находится на высоте 1232 метров над уровнем моря. Вместе с Бакинской и Дербентской крепостями входила в мощнейшую систему прикаспийских оборонительных сооружений, являясь основным элементом Гильгильчайской оборонительной стены, охватывавшей территорию протяженностью 120-130 км, которая начиналась от Каспия и уходила вглубь гор Большого Кавказского хребта. Крепость выполняла оборонительную функцию до XVIII века.