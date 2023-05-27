Прокуратура о разрыве боеприпаса в Тертере

27 мая в районную прокуратуру поступило сообщение о взрыве на территории села Чайлы Тертерского района.

Как сообщили Day.Az в прокуратуре Тертерского района, в ходе предварительного следствия установлено, что Аскеров Махсин Гасан оглу, 1986 года рождения, занимавшийся строительными работами в указанном районе, получил ранения в результате разрыва боеприпаса на этой территории.

По данному факту в прокуратуре Тертерского района ведется следствие.