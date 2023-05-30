Азербайджан устанавливает правила госрегулирования космической отрасли
В Азербайджане устанавливаются правила государственного регулирования в космической отрасли.
Как сообщает во вторник Day.Az, данный вопрос нашел отражение в новом законопроекте "О космической деятельности", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).
Согласно законопроекту, регулирование космической деятельности в Азербайджанской Республике осуществляется по следующим направлениям:
- сертификация товаров (работ, услуг), предназначенных для космической деятельности, связанных с ними процессов и методов производства;
- государственная регистрация космических объектов;
- достижение и сохранение орбитальных позиций;
- другие направления регулирования космической деятельности, вытекающие из этого закона.
- Национальному космическому оператору не требуется получение лицензий и разрешений, предусмотренных перечнем, утвержденным органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, для выполнения соответствующих работ по направлениям его деятельности.
После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
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