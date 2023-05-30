Азербайджан устанавливает правила госрегулирования космической отрасли

В Азербайджане устанавливаются правила государственного регулирования в космической отрасли.

Как сообщает во вторник Day.Az, данный вопрос нашел отражение в новом законопроекте "О космической деятельности", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, регулирование космической деятельности в Азербайджанской Республике осуществляется по следующим направлениям:

- сертификация товаров (работ, услуг), предназначенных для космической деятельности, связанных с ними процессов и методов производства;

- государственная регистрация космических объектов;

- достижение и сохранение орбитальных позиций;

- другие направления регулирования космической деятельности, вытекающие из этого закона.

- Национальному космическому оператору не требуется получение лицензий и разрешений, предусмотренных перечнем, утвержденным органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, для выполнения соответствующих работ по направлениям его деятельности.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.