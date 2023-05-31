На каких дорогах Баку наблюдаются пробки
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, пробки в настоящее время наблюдаются на нижеприведенных улицах и проспектах Баку:
1. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Круг "20 Января";
4. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кероглу";
5. Шоссе Сабунчи - Забрат, в направлении станции метро "Кероглу";
6. Проспект Бабека, в направлении центра;
7. Улица Микаила Алиева, начиная от НПЗ в направлении станции метро "Кероглу" (до круга);
8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
9. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
10. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы №20;
12. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
13. Улица Кероглу Рагимова, в обоих направлениях.
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