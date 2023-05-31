На каких дорогах Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, пробки в настоящее время наблюдаются на нижеприведенных улицах и проспектах Баку:

1. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Круг "20 Января";

4. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кероглу";

5. Шоссе Сабунчи - Забрат, в направлении станции метро "Кероглу";

6. Проспект Бабека, в направлении центра;

7. Улица Микаила Алиева, начиная от НПЗ в направлении станции метро "Кероглу" (до круга);

8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

9. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы №20;

12. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

13. Улица Кероглу Рагимова, в обоих направлениях.