https://news.day.az/society/1569179.html Группа сотрудников "Азерлотереи" поднялась на "Вершину Гейдара" - ФОТО - ВИДЕО (R)
Группа сотрудников "Азерлотереи" поднялась на "Вершину Гейдара" - ФОТО - ВИДЕО (R)
По случаю 100-летнего юбилея основателя независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева, группа сотрудников ОАО "Азерлотерея" совершила восхождение на "Вершину Гейдара".
Участники шествия, сопровождаемые гидами, покорили "Вершину Гейдара", расположенную на высоте 3751 метра над уровнем моря, в массиве Гызыл Гая хребта Башдаг Большого Кавказского хребта.
Участники альпиниады с большим почтением отдавали дань памяти великого лидера, развевая флаги Азербайджана и Турции на "Вершине Гейдара". Представляем снятые кадры.
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