Какую погоду стоит ожидать в Баку в июне?

Ожидается, что среднемесячная температура воздуха в Азербайджане в июне будет близка к климатической норме, а местами немного выше нормы, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Количество осадков за месяц в основном будет близко к климатической норме, в некоторых районах несколько превышая норму. В первые дни месяца на территории страны ожидается нестабильная погода с периодическими осадками. В горных и предгорных районах осадки будут интенсивными, возможны грозы, град.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 24-26 градусов тепла (ночью - 19-24, днем - 29-34, в некоторые дни - 36-40 градусов тепла), что близко к климатической норме. Количество месячных осадков ожидается близким к норме (норма 9-12 мм).

В городе Нахчыван, Джульфинском, Ордубадском, Садаракском, Шахбузском и Шарурском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 23-26 градусов тепла (ночью - 16-21, днем - 29-34, в некоторые дни - 36-40 градусов тепла), что близко к климатической норме и немного выше. Количество месячных осадков ожидается близким к норме, местами выше нормы (норма 21-35 мм).

В Ханкенди, Шуше, Геранбойском, Ходжалинском, Ходжавендском, Агдамском, а также Дашкесанском и Гедабейском районах среднемесячная температура воздуха составит 18-20 градусов тепла (ночью - 12-17, днем - 18-23, в некоторые дни - 26-31 градус тепла), что близко к климатической норме и немного выше. Количество месячных осадков ожидается близким к норме (норма 74-130 мм).

В Джебраильском, Кяльбаджарском, Губадлинском, Лачинском, Зангиланском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 18-20 градусов тепла, что близко к климатической норме и несколько выше. Ожидается, что ночью температура воздуха составит 12-17 градусов тепла, днем - 18-23 градуса тепла, в некоторые дни - 26-31 градус тепла. Месячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 74-130 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Газахском, Гянджинском, Тертерском, Физулинском районах ожидается на уровне 23-26 градусов тепла, что близко к климатической норме и несколько выше. Ожидается, что ночью температура воздуха составит 18-23 градуса тепла, днем - 28-33 градуса тепла, а в некоторые дни - 36-39 градусов тепла. Количество месячных осадков ожидается близким к климатической норме, а местами немного больше (норма 46-63 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Мингячевирском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах ожидается на уровне 21-25 градусов тепла, что близко к климатической норме и несколько выше. Ожидается, что ночью температура воздуха составит 18-23 градуса тепла, днем - 24-29 градусов тепла, а в некоторые дни - 33-38 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается близким к климатической норме, а в некоторых местах немного выше нормы (норма 18-179 мм).

В Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Зардабском, Сальянском, Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 25-28 градусов тепла, что близко к климатической норме и несколько выше. Ожидается, что ночью температура воздуха составит 19-24 градуса тепла, днем - 29-34 градуса тепла, а в некоторые дни - 37-41 градус тепла. Месячное количество осадков будет близким к климатической норме (норма 12-49 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском, Джалилабадском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 21-25 градусов тепла, что близко к климатической норме и несколько выше. Ожидается, что ночью температура воздуха составит 19-24 градуса тепла, днем - 27-32 градуса тепла, а в некоторые дни - 35-37 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается близким к климатической норме, а в некоторых местах немного выше нормы (норма 29-47 мм).