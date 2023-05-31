Коронавирус в Азербайджане

- статистика заражений за сегодня

В Азербайджане за последние сутки выявлено 10 случаев заражения коронавирусом, вылечились 30 человек, 1 - скончался, передает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 834 случая заражения коронавирусной инфекцией, 821 500 человек вылечились, 10 274 - скончались, число активных больных составляет 60.

За последние сутки в стране проведены 1 923 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 662 334.