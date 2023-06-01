В Азербайджане обновляются требования к утилизации транспортных средств

В Азербайджане определяются условия, связанные с утилизацией транспортных средств.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой Trend, данный вопрос нашел отражение в изменениях в закон Азербайджанской Республики "О производственных и бытовых отходах", которые обсуждались на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по природным ресурсам, энергетике и экологии и по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно изменениям, при таможенном оформлении легковых автомобилей (за исключением раритетных легковых автомобилей и легковых автомобилей, временно ввезенных на таможенную территорию Азербайджанской Республики), ввозимых на таможенную территорию Азербайджанской Республики, с выпуска которых прошло 4 года, а также при проведении государственного технического осмотра транспортных средств, в фонд по утилизации транспортных средств уплачивается утилизационный сбор. Уплата декларантами утилизационного сбора за ввоз на таможенную территорию легковых автомобилей обеспечивается таможенными органами.

Утилизационный сбор за государственный технический осмотр уплачивается при фактическом представлении транспортного средства на технический осмотр в сроки, предусмотренные частью VI статьи 30 закона Азербайджанской Республики "О дорожном движении". Размер утилизационного сбора устанавливается органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, по году выпуска транспортного средства.

Деятельность по утилизации транспортных средств может осуществляться лицами, зарегистрированными в реестре, предусмотренном статьями 14-4 и 14-5 упомянутого закона (далее - утилизаторы), и иными лицами. С учетом требований статей 14-7 и 14-8 закона в отношении транспортных средств, переданных на утилизацию, утилизаторами выдается подтверждающий документ, в котором отражается размер льготы и размер единовременной выплаты. Прием транспортных средств на утилизацию утилизаторами осуществляется в порядке очередности и без оплаты. Льгота применяется продавцами транспортных средств при покупке новых отечественных транспортных средств с предоставлением подтверждающего документа. Размер льготы устанавливается органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.